Минэк рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан после нападения боевиков на храмы и синагоги.

Ведомство также попросило владельцев отелей не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит.

Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, в республике могут находиться до 20 тыс. туристов, приехавших через операторов и самостоятельно.

Ранее Российский союз туриндустрии призвал не ездить в Дагестан до стабилизации ситуации.