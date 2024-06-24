Союз туриндустрии призвал не ездить в Дагестан в ближайшие дни

Союз туриндустрии рекомендует воздержаться от поездок в Дагестан в ближайшее время на фоне последних событий.

В Telegram-канале объединения сообщается, что воздержаться от поездок необходимо до стабилизации ситуации. "Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", — сказано в сообщении.

В союзе призвали туристов, которые уже находятся в регионе, оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей.

Увеличилось количество погибших в результате терактов в Дагестане сотрудников правоохранительных органов.