Коммунальщиков заставят вкладываться в обновление ЖКХ-инфраструктуры

Организации водоснабжения и водоотведения обяжут разрабатывать инвестиционные программы с целью обновления изношенной коммунальной инфраструктуры.

Прежде, чем увеличить тарифы, они должны будут доказать, что средства были использованы целевым образом. Соответствующий проект закона 24 июня будет внесен в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Из пояснительной записки следует, что в настоящее время контроль за принятием решений об утверждении таких программ отсутствует. Это приводит к тому, что их имеют только 2,5% ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжении и 4% — в водоотведении.

В среднем ежегодно РСО закладывают на ремонт сетей холодного водоснабжения 10,4% от тарифа; водоотведения — 9,51%; теплоснабжения — 3,87%. По данным Минстроя, нуждаются в замене 43,4% сетей водоснабжения — фактическая доля их замены равна 1,1%; 46,2% сетей сточных вод, при этом фактическая доля замены — 0,4%.

Как отмечают депутаты, цены на услуги для россиян растут, деньги на капремонт собираются, но никаких видимых изменений в качестве граждане не видят, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект с предложением ввести для управляющих организаций обязанность ежегодно отчитываться перед жильцами в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год по определенной форме.