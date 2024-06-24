В Госдуме предложили лишать водителей прав за незаконную установку знака "инвалид"

Депутаты ЛДПР разработали проект закона о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на автомобиле.

Документ направлен на заключение в кабмин. Также предусматривается штраф в размере 10 тыс. руб.

Как следует из пояснительной записки, в последнее время увеличилось количество водителей, незаконно использующих знак "инвалид" для бесплатной парковки в городе, при этом люди с ограниченными возможностями могут не получить беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, сообщает РИА "Новости".