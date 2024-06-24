В Ставропольском крае усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

Полицейские принимают дополнительные меры безопасности в Ставропольском крае после нападений в Дагестане.

Как сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Владимиров, обстановка в крае спокойная. "С учетом ситуации у соседей правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе", — заявил глава региона.

Владимиров выразил соболезнования семьям погибших в результате терактов в Дагестане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ходе контртеррористической операции в дагестанском Дербенте убиты двое боевиков. Активная фаза КТО завершена.