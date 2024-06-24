В Дербенте завершилась активная фраза контртеррористической операции
В ходе контртеррористической операции в дагестанском Дербенте убиты двое боевиков.
Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Отмечается, что активная фаза КТО завершена, сообщает "Интерфакс".
По данным МВД Дагестана, в Махачкале 16 раненых доставлены в больницы. Среди них — 13 сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о задержании главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его допрашивают сотрудники ФСБ.