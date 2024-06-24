Развожаев: Количество пострадавших в результате ракетной атаки Севастополя увеличилось до 151

В результате ракетной атаки Севастополя погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Как заявил в Telegram губернатор Михаил Развожаев, за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Ранее было известно о четырех погибших и 144 пострадавших. Отмечается, что в городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и детские игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на аллее Городов-Героев и к фонтану в Комсомольском парке.

Ночью должны прибыть специалисты Федерального центра медицины катастроф.