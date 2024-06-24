Андрей Трубецкой: В Сургутском районе создают собственное инвестиционное агентство

В Сургутском районе создадут собственное инвестиционное агентство. Об это сообщил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Организацию некоммерческого Фонда «Инвестиционное агентство Сургутского района» сегодня поддержали депутаты районной Думы.

"Агентство будет создано в рамках сметы управления инвестиционной политики на 2024 год, и оно же будет курировать новое НКО. Заработает структура в 2025 году", - пояснил Андрей Трубецкой.

Агентство займется «выращиванием» малого и среднего бизнеса в каждом поселении. Организацией не менее одного производства в год, развитием креативных индустрий и промышленного туризма, привлечением инвесторов и, соответственно, наполнением бюджета налогами от их деятельности. Также задача создаваемой структуры - сопровождение новых проектов, решением всех вопросов бизнеса в режиме «одного окна» 24/7, без ограничений.

"В задачах Фонда — формирование лучших инвестиционных практик муниципалитета. Увеличение объема инвестиций несырьевого сектора экономики и сохранение позиций лидера инвестиционного рейтинга Югры, который Сургутский район возглавляет семь лет подряд", - подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.