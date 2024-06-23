В полиции Дагестана опровергли сообщения о захвате заложников в церкви

В полиции Дагестана опровергли сообщения о возможном захвате заложников в одном из православных храмов в Кировском районе Махачкалы.

"Ни о каких заложниках речи нет! 19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена!", - сообщили в республиканском МВД.

О ситуации в городе в целом достоверных сведений нет. Сообщается, что введен режим КТО. Также в СМИ и Telegram-каналах появляется информация о перестрелках на улицах города.