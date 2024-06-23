В Дербенте обесточена центральная часть города, готовится штурм

В Дербенте силовики готовятся к штурму зданий, где удалось заблокировать боевиков, напавших на город. Сейчас центральная часть города обесточена, слышны звуки выстрелов. На улицах Дербента замечена тяжелая бронетехника.

"В настоящее время боевики, совершившие теракты в Дербенте, засели в одном из зданий близ ресторана "Хаял". Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков", сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.