Боевики, напавшие на Дагестан, могут быть членами международной террористической организации

Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее РБК также со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах. Все они жители республики.

Также СМИ сообщают, что в нападении могли участвовать (и, вероятно, были ликвидированы) два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.