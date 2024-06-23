Mash: В православном храме в Махачкале может быть закрыто 40 заложников

Около 40 человек заложников могут быть закрыты в православном храме в Кировском районе Махачкалы, передает Telegram-канал Mash. На окрестных улицах продолжается стрельба.

Власти просят граждан не покидать дома, в республике введен режим КТО.

По последним официальным данным, террористы в Дагестане убили шестерых полицейских, православного священника, охранника церкви, ранено несколько десятков силовиков и мирных жителей. На улицах городов продолжаются перестрелки.