Рогозин осадил депутата, заявившего о причастности Украины и НАТО к терактам в Дагестане

Депутат Госдумы от Дагестана, генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев, комментируя теракт в республике, заявил о связи террористов "со спецслужбами Украины и стран НАТО".

"На фоне успехов наших войск в зоне СВО, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов", - заявил парламентарий. Он не объяснил, почему исключает возможность нападения фундаменталистов без участия Украины и стран НАТО.

Умозрительные заключения депутата счел крайне поспешными сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин. "Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы", - отметил Рогозин.