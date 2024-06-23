Нападение на Дагестан: 6 полицейских убито, 12 ранены

Шесть полицейских убиты в ходе нападений в Дагестане, еще 12 сотрудников полиции получили ранения (по другим данным, раненых силовиков уже более 20), сообщили в МВД республики. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе.

По данным СМИ, на улицах Махачкалы и Дербента продолжаются перестрелки, местные Telegram-каналы, близкие к силовикам, сообщают, что несколько боевиков могли скрыться. В розыск объявлена черная "Лада Веста".

Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале.