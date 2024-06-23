23 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В РПЦ осудили нападение на православные храмы и синагогу в Дагестане

В РПЦ осудили нападение на православные храмы и синагогу в Дагестане. Известно, что нападавшие в Дербенте перерезали горло 66-летнему батюшке Николаю. У него остались жена, трое детей и внуки. Священник служил в Дербенте более 45 лет, сегодня вместе с православными отмечал праздник Троицы. Также погиб охранник церкви, который был вооружен лишь газовым пистолетом. Террористы также подожгли церкви, на которые напали, синагога полностью сгорела.

"Мало осудить такие действия, недостаточно сказать, что это варварство и изуверство. Общество и государство должны сделать все, чтобы подобные террористические вылазки (какими бы мотивами нападавшие ни руководствовались) были исключены. Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания. Храмы и молитвенные места любой религии должны оставаться пространством, где царит мир, где люди могут в тишине и покое обращаться к Богу, без опаски подвергнуться нападению с чьей бы то ни было стороны", - заявил главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он добавил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, а также о скорейшем выздоровлении раненых.

"Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших молитвенную и любую другую помощь, которая в их силах", - добавил представитель РПЦ.

Теги: рпц, владимир легойда, патриарх кирилл, нападение, дагестан


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