Атака на Севастополь: погибли четыре человека, 144 ранены

Число погибших в результате ракетной атаки на Севастополь выросло до четырех. Двое из погибших – дети. Число пострадавших выросло до 144, 82 из них госпитализированы (в том числе 27 детей), сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения. Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того, как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки", - рассказал глава города.

Он попросил всех, кто был на пляже в Учкуевке в момент атаки, обратиться к врачам, если нужна помощь – приедут волонтеры.

По словам Развожаева, сегодня ночью в город из Москвы приедут специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В случае необходимости они на самолете доставят детей в столицу.