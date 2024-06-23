Часть террористов в Дагестане ликвидирована, идет перестрелка

Двое террористов, напавших на полицейских и православный храм в Махачкале, убиты в ходе перестрелки на улице Магомедгаджиева. Еще по меньшей мере двоих задержали на городском пляже "Березка".

При этом перестрелка на улицах столицы Дагестана продолжается, силовики и власти призывают граждан не выходить на улицу. Сообщается, что боевики останавливают машины мирных жителей, отбирают их и уезжают.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

Telegram-канал "112" со ссылкой на неназванный источник сообщает, что число пострадавших во время нападения на Дербент и Махачкалу выросло до 23 человек. Об их состоянии пока подробностей не сообщается. На улицах городов много машин "скорой помощи".