23 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Происшествия Республика Дагестан
Фото: Накануне.RU

Часть террористов в Дагестане ликвидирована, идет перестрелка

Двое террористов, напавших на полицейских и православный храм в Махачкале, убиты в ходе перестрелки на улице Магомедгаджиева. Еще по меньшей мере двоих задержали на городском пляже "Березка".

При этом перестрелка на улицах столицы Дагестана продолжается, силовики и власти призывают граждан не выходить на улицу. Сообщается, что боевики останавливают машины мирных жителей, отбирают их и уезжают.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

Telegram-канал "112" со ссылкой на неназванный источник сообщает, что число пострадавших во время нападения на Дербент и Махачкалу выросло до 23 человек. Об их состоянии пока подробностей не сообщается. На улицах городов много машин "скорой помощи".

Теги: туррористы, дагестан, нападение, махачкала


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Развитие сюжета:

Ранее 23.06.2024 20:36 Мск Нападение на Дагестан: 6 полицейских убито, 12 ранены
Ранее 23.06.2024 20:25 Мск В РПЦ осудили нападение на православные храмы и синагогу в Дагестане

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Ранее 23.06.2024 19:48 Мск Нападение на Дагестан: в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли церкви

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