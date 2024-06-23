Нападение на Дагестан: в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли церкви

Неизвестные напали на дагестанские Махачкалу и Дербент вечером в воскресенье, 23 июня.

По предварительным данным, в Махачкале они напали на православную церковь. Там же нападавшие устроили перестрелку. Убит один полицейский, шестеро ранены. На одной из улиц убийцы обстреляли пост ДПС. Личности их пока не установлены.

В Дербенте убит один полицейский, ещё один ранен. Там около 18 часов мужчины с автоматами напали на синагогу и церковь, после чего подожгли их. Они сейчас также скрываются. Синагога почти полностью сгорела. В православном храме нападавшие перерезали горло 66-летнему отцу Николаю.

"Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб", — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.