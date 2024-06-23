Павел Дуров отдохнул на Иссык-Куле

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров подтвердил, что провел время в Киргизии. Ранее в соцсетях и СМИ появились его фотографии, сделанные, предположительно, на Иссык-Куле.

"Мне очень понравились люди и природа Кыргызстана — настоящей скрытой жемчужины Центральной Азии. Погода была отличная, комаров не было, поэтому мы много гуляли и катались на лошадях по горам и вокруг озера Иссык-Куль. Я заметил, что Кыргызстан очень быстро развивается, добавляя ценную инфраструктуру по всей стране", - похвалил страну Дуров.

Он добавил, что более половины населения Киргизии ежемесячно пользуется Telegram, за последние четыре месяца популярность мессенджера в этой стране выросла на 30%. "Там мы встретились с местными руководителями телекоммуникаций и обсудили способы улучшения опыта пользователей Telegram в Кыргызстане. Спасибо, Кыргызстан — мы скоро вернемся. Ваше гостеприимство вдохновляет меня на будущие поездки по прекрасной Центральной Азии", - написал Дуров в своем Telegram-канале.