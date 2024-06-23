Минобороны России возложило ответственность за атаку на Севастополь на Вашингтон

Минобороны России возложило на Вашингтон ответственность за атаку на Севастополь американскими ракетами ATACMS.

В министерстве полагают, что полетные задания в ракеты ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".

"Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", — говорится в заявлении.

В Минобороны заявили, что атака "не останется безответной".

По последним данным, в результате ракетной атаки на пляж в Севастополе погибли пять человек (трое детей в том числе), более 120 пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт".