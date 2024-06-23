Атака на Севастополь: число погибших увеличилось до пяти, трое из них дети

Число погибших в результате ракетной атаки по Севастополю увеличилось до пяти, трое из жертв – дети. Пострадавших – более сотни.

В связи с трагедией 24 июня объявлено в Севастополе днем траура.

"В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги. Севастополь скорбит", - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он добавил, что "практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин". "Он выразил соболезнования семьям погибших. Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы", - рассказал губернатор.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт" в связи с атакой на Севастополь.