В Севастополе при обстреле погибла дочь вице-мэра Магадана

На севастопольском пляже во время ракетной атаки погибла 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова София. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Гришан.

"Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки", - написал Гришан.

Всего погибли три человека: девочка, 2-летний мальчик и один взрослый. Пострадали, по данным Минздрава, 124 человека.