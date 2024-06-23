СКР возбудил дело о теракте после атаки на севастопольский пляж

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт) после ракетной атаки на Севастополь. В результате атаки погибли три человека, в том числе двое детей, пострадали около сотни.

"Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и криминалисты", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны России, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, они были сбиты, но в результате падения осколков, начиненных кассетными снарядами, пострадало большое количество посетителей пляжа Учкуевка под Севастополем.