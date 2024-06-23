Нетаньяху пожаловался на отсутствие поставок боеприпасов со стороны США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется на ускорение поставок боеприпасов со стороны США, пишет Times Of Israel.

"В течение многих недель, мы обращались к нашим американским друзьям с просьбой ускорить поставки. Мы делали это снова и снова. <...> Но базовая ситуация не менялась", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что решил выступить публично, поскольку поставки со стороны США были нестабильными, а в последнее время и вовсе приостановились.

В мае министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что поставки Израилю боеприпасов приостановлены, это связано с проведением израильской армией операции в Рафахе, США выступали против нее. При этом США готовы оказывать Израилю поддержку, если тот откроет "второй фронт" и начнет операцию против ливанского движения "Хезболла".