Крым готов разместить в больницах пострадавших в результате атаки на Севастополь

Крым готов разместить в своих больницах пострадавших в результате ракетной атаки по Севастополю, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. <…> Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что число погибших в результате атаки на Севастополь увеличилось до трех, в том числе погибли двое детей. Число пострадавших выросло до сотни.