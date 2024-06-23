Атака на севастопольский пляж: двое детей погибли, около человек сотни ранены

До трех увеличилось число жертв ракетной атаки на Севастополь и его окрестности. "Мы потеряли двух детей и одного взрослого", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее Минобороны сообщило, что удары были нанесены ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Все ракеты, по информации Минобороны, были сбиты, но после подбития упали на мирных жителей. Многие пострадавшие – отдыхающие с пляжа Учкуевка.