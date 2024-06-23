Ракетная атака на Севастополь: погибли два человека, пострадали 22

В результате ракетной атаки на Севастополь погибли два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек", - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что ракеты были сбиты, но от осколков пострадали люди на пляже Учкуевка и еще в нескольких районах города.