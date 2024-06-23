23 Июня 2024
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Происшествия Севастополь
Фото: Накануне.ru

Обстрел пляжа в Севастополе: 12 человек получили осколочные ранения

В Севастополе при обстреле пострадали 12 человек в районе пляжа Учкуевка, в том числе двое детей – они получили осколочные ранения. Также сообщается о двух пострадавших в Любимовке.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его данным, в результате падения осколков ракеты в одном из садовых товариществ загорелся жилой дом, также в районе пансионата "Лазурь" загорелся лес.   

Теги: пляж, севастополь, обстрел


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Развитие сюжета:

Ранее 23.06.2024 14:47 Мск Атака на севастопольский пляж: двое детей погибли, около человек сотни ранены
Ранее 23.06.2024 14:43 Мск Севастопольский пляж Учкуевка атаковали ракетами ATACMS – Миинобороны РФ
Ранее 23.06.2024 14:13 Мск Ракетная атака на Севастополь: погибли два человека, пострадали 22

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