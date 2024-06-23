СМИ: При обстреле Грайворона погиб один человек, ранены трое

В результате обстрела города Грайворон в Белгородской области погиб один человек и еще по меньшей мере трое пострадали, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник.

Сообщается, что погибший во время обстрела находился в доме на улице Шухова. Среди пострадавших 57-летняя женщина и двое мужчин. У них диагностированы переломы, травмы головы и контузии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки Грайворонский городской округ был атакован 14 беспилотниками и четырьмя обстрелами (выпущено 19 боеприпасов). Примечательно, что Минобороны России не включило белгородские беспилотники в свою обычную сводку по итогам ночи, обозначив только БПЛА, сбитые над Брянской, Смоленской, Липецкой и Тульской областями.