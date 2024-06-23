В Москве электробус снес столб и завалился на бок

На востоке Москвы электробус снес столб и перевернулся на пешеходном переходе. ЧП произошло на Лухмановской улице. В столичном департаменте транспорта сообщили, что в момент инцидента в общественном транспорте пассажиров не было, никто не пострадал.

"Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. По предварительной информации, водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет. В районе Лухмановской улицы движение рабочее, без затруднений", - сообщили в ведомстве. О причинах происшествия пока не сообщается.