В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна

В Нижнем Тагиле двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома, облокотившись на москитную сетку.

ЧП произошло на втором этаже дома по улице Свердлова.

"Девочка воспитывается отцом. Однако в момент происшествия он вышел в магазин, оставив ребенка с матерью, которая пришла навестить дочь. По имеющейся на данный момент информации, мама девочки лишена в отношении нее родительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы Свердловской областной прокуратуры.

Сообщается, что пострадавшую девочку доставили в больницу.