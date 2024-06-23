В Нижнем Тагиле девушка пыталась прикурить от вечного огня

В Нижнем Тагиле разыскивают девушку, которая пыталась прикурить сигарету от вечного огня мемориального комплекса "Площадь славы" в Дзержинском районе города. Видео с девушкой появилось в соцсетях и СМИ. Прокуратура начала проверку по признакам осквернения символа воинской славы.

В надзорном ведомстве отметили, что прохожие пытались сделать девушке замечание, но она никак не отреагировала.

"Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.