Трамп пообещал решить российско-украинский конфликт до января 2025 года

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии пообещал прекратить российско-украинский конфликт в случае победы на президентских выборах, причем сделать это он обещает еще до своей инаугурации (выборы президента США состоятся в ноябре, инаугурация – в январе 2025).

"До того, как я войду в Овальный кабинет, я решу ужасный конфликт между Россией и Украиной", - заявил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что у него есть план по разрешению конфликта в кратчайшие сроки. Он намерен вступить в диалог и с российским, и с украинским президентом. Судя по всему, он намерен давить на обоих, угрожая Киеву сокращением помощи, а на Москву – наоборот, увеличением помощи Украине.