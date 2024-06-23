Эстония приостановила на выходные работу погранперехода в Нарве

Эстонские власти на выходные закрыли погранпереход Нарва – Ивангород в сторону России из-за большой очереди желающих попасть в РФ.

В департаменте полиции и пограничной охраны страны сообщили, что скопившееся на эстонской стороне число людей может дойти "до опасной черты". Власти опасаются, что могут возникнуть проблемы с размещением в Нарве и угрозы общественному порядку.

Ранее Эстония обвинила российских пограничников в намеренном замедлении работы погранперехода. Власти Эстонии посоветовали желающим попасть в Россию воспользоваться погранпереходами Койдула и Лухамаа.