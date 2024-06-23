СМИ сообщили о задержании "пригожинских" медиаменеджеров

В канун годовщины "пригожинского марша" 2023 года в Санкт-Петербурге задержали медиаменеджеров, связанных со структурами основателя ЧВК "Вагнер". Речь идет о бывшем руководителе медиахолдинга "Патриот" Илье Горбунове и главном редакторе издания "Конкретно.Ру" Кирилле Метелеве.

Горбунов ранее также работал в РИА Новости и "Комсомольской правде".

По данным СМИ, журналисты стали фигурантами дела о вымогательстве. "Фонтанка" утверждает, что пострадавшим по делу может выступать гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич (он также в прошлом был связан со структурами Пригожина - руководил сайтом USA Really (дочерний проект РИА ФАН).