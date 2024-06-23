Православные отмечают Троицу

Патриарх Кирилл начал праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре – в честь праздника Троицы, отмечаемого сегодня православными. Сообщается, что в подмосковном монастыре собралось не менее тысячи верующих.

Накануне в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье была перенесена из московского храма Христа Спасителя икона Андрея Рублева "Троица". В лавре икона находилась с XV века и до 1929 года. Затем она была передана в Государственную Третьяковскую галерею, где хранилась до прошлого года. В прошлом году президент России Владимир Путин решил передать икону обратно РПЦ. Часть ученых полагает, что произведение искусства может быть утрачено вне музейных условий хранения. При этом отмечается, что религиозная ценность иконы не слишком высока – нет свидетельств о "чудотворности" образа.