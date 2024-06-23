Турецкие отели снижают цены на фоне низкого июльского спроса

Турецкие отели снижают цены на фоне низкого июльского спроса. В конце 2023 года они повысили стоимость отдыха на июль-август 2024, поэтому в июне отели были заполнены, а вот перспективы оставшихся летних месяцев не радужные. Сейчас отельеры пытаются спасти ситуацию, экстренно снижая цены на июль для тех, кто покупает путевки прямо перед началом отдыха, передает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Тараса Кобищанова.

При этом в целом путевки в Турцию в этом сезоне все равно остаются очень дорогими – это связано с ослаблением курса рубля к доллару.