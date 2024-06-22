В Астане пожарные ликвидировали возгорание 26-этажного здания

В Астане пожарные ликвидировали возгорание 26-этажного здания. Подразделения МЧС Казахстана сообщили, что пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9, ликвидирован полностью на площади 250 "квадратов", передает корреспондент Накануне.RU.

Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источники огня.

Со второго по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса.

При пожаре силами спасателей эвакуировано 12 человек, из них семь детей. Спасены два человека из них один ребенок. На месте происшествия работают дознаватели. В ликвидации были задействованы 20 ед. техники и 91 спасатель МЧС РК. Жертв и пострадавших нет.