Над Курской областью сбито 36 украинских дронов

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В деревне Викторовке сброс с украинского коптера повредил крышу здания местной школы. В посёлке Тёткино украинские дроны-камикадзе атаковали продовольственный магазин, неработающий Детский дом и многоквартирный дом. Возникшие пожары были ликвидированы подразделением спасателей и силами добровольной пожарной дружины.

В течение дня неоднократно обстреливались посёлки Тёткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, село Волфино и хутор Отруба Глушковского района, село Обуховка и деревня Викторовка Кореневского района, пункт пропуска "Суджа", сёла Махновка и Плёхово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал.



Как сообщалось ранее, в селе Махновка Суджанского района в результате обстрела были повреждены здания не действующей на данный момент птицефабрики.

После обстрела посёлка Краснооктябрьский нарушено энергоснабжение в посёлках Краснооктябрьский, Волфинский и Новый Путь, а также селе Волфино Глушковского района. Ремонтно-восстановительные работы будут проведены, когда позволит обстановка.