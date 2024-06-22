Врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина арестован до 20 августа

Октябрьский районный суд Самары арестовал до 20 августа врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина по делу о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Пивкина возбуждено по статье 286 УК РФ, следствие считает, что глава ведомства превысил должностные полномочия при заключении контракта. Как ранее сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, в рабочем кабинете у врио министра прошел обыск.

По версии следствия, Пивкин в период с сентября по декабрь 2023 года допустил превышение служебных полномочий при заключении государственного контракта на выполнение капитального ремонта автодороги Самара - Новокуйбышевск стоимостью более 1,2 млрд рублей. Следствие установило, что по итогам конкурса Пивкин дал указание своему заместителю Александру Николаеву, который сейчас находится под следствием по делу о взятке, заключить контракт с ООО "Амонд". Затем другой участник торгов, ПАО "Дорисс", обжаловало это решение в ФАС. Министерство заключило контракт с этим подрядчиком, но тогда, по версии следствия, министр транспорта потребовал от учредителя ООО "Автодоринжиниринг" не поставлять ПАО "Доррис" асфальтобетонную смесь для выполнения работ. После чего Пивкин потребовал от гендиректора ПАО "Дорисс" Люции Сафиной привлечь ООО "Амонд" в качестве субподрядчика для проведения работ по контракту под угрозой лишения возможности работать в Самарской области. В результате с ООО "Амонд" заключили договор субподряда на сумму более 841 млн рублей при наличии возможности у ПАО "Дорисс" выполнить работы самостоятельно.

Иван Пивкин занимает должность министра транспорта и автодорог Самарской области с 2012 года.