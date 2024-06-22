Жители Украины предстоящей зимой, возможно, будут получать электроэнергию менее четырех часов в день

Жители Украины предстоящей зимой, возможно, будут получать электроэнергию менее четырех часов в день, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора энергокомпании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук.

"Если мы не восстановим поврежденные электростанции, если не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если не наладим распределенную генерацию, по крайней мере в некоторых местах, тогда люди будут иметь электроэнергию менее четырех часов в день", - заявил Сахарук в интервью CNN.

Он напомнил, что до начала отопительного сезона осталось 120 дней.

На Украине из-за повреждения объектов генерации с мая практически ежедневно вводят графики потребления электроэнергии. Отключения могут длиться много часов. Они, как правило, не касаются объектов критической инфраструктуры и промышленных предприятий, которые для производства используют не менее 80% импортируемого электричества.