Медведев создал telegram-канал "для англосаксов" на английском языке

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев создал новый telegram-канал полностью на английском языке. По его словам, этот канал предназначен "для англосаксов", передает корреспондент Накануне.RU.

"Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!", - сообщил политик, сопроводив свой пост ссылкой на канал.

В своем первом посте англоязычного канала Медведев здоровается с теми, кто говорит по-английски. Второй пост дублирует пост Медведева о предложении США нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Его политик перевел на английский язык.