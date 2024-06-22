Игорь Бабушкин подал документы в избирком по выдвижению в кандидаты на пост губернатора

Сегодня в избирательной комиссии Астраханской области рабочая группа приняла документы действующего главы региона Игоря Бабушкина на выдвижение на должность губернатора Астраханской области.

В течение трёх следующих дней Игорю Бабушкину комиссия выдаст документ, на основании которого открывается специальный избирательный счет, а кандидат в губернаторы имеет право начать сбор подписей депутатов в поддержку своего выдвижения.

Напомним, ранее кандидатуру Игоря Бабушкина на пост губернатора Астраханской области поддержали его однопартийцы на заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия».

Отметим, что выдвижение кандидатов на должность губернатора Астраханской области началось 3 июня и продлится до 3 июля 2024 года.

Выборы главы Астраханской области пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.