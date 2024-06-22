В Астане горит 26-этажное здание

В Астане загорелось 26-этажное здание. Подразделения МЧС Казахстана сообщили, что пожар произошел в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что у многоэтажки в ЖК "Rixos Хан-Шатыр" на проспекте Туран загорелась обшивка на последнем этаже.

Данных о погибших и пострадавших нет. Дом находится в центре города, возле крупного ТЦ "Хан-Шатыр", который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой "шатер" в мире.

Видео охваченного дымом здания публикуют в соцсетях.