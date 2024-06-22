Минобороны РФ впервые сообщило у потере Украиной канадской боевой бронированной машины Senator

Минобороны РФ впервые сообщило у потере Украиной за время спецоперации канадской боевой бронированной машины Senator, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно ежедневной сводке о ходе специальной военной операции, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 140 военнослужащих.

Помимо канадской бронированной машины, также были уничтожены четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".