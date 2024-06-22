Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Церемония прошла в Александровском саду, в ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил Министр обороны Андрей Белоусов.

Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания. Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почетного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы. Президент также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".

Напомним, сегодня в День памяти и скорби по всей стране прошли акция "Свеча Памяти" и "Огненные картины войны". 223 огненных картины зажглись в России и в 50 странах мира. Акция "Свеча Памяти" охватила более 2 тыс. площадок. Участие в них приняли более 1 млн человек.