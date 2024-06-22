Террористу, выжившему при штурме СИЗО в Ростове, потребовалась трепанация черепа

Террористу Даниилу Камневу, который выжил после ранения в голову в ходе штурма СИЗО-1 в Ростове, потребовалась трепанация черепа, сообщает SHOT.

Медикам пришлось сделать в голове пациента специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция длилась более двух часов.

Ранее террорист вышел и комы и пришел в себя. Его доставили в Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН и даже смогли первично допросить. У Камнева две судимости: за вербовку в террористическую организацию и за хулиганство — в 2012 году в Ставрополе с толпой подельников он ударил битой по голове 50-летнего мужчину.

Напомним, захват заложников в СИЗО-1 произошел 16 июня. Сообщалось, что преступники заранее ослабили решетку камеры и, когда сочли момент подходящим, выбили ее и выбрались во двор. Проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.

Преступники требовали машину, "зеленый коридор" и возможность улететь из страны. Террористы были ликвидированы во время штурма, заложники освобождены. 27-летний Даниил Камнев, получивший пулю в голову, сразу после штурма не подавал признаков жизни, как и пятеро его подельников. Однако позже выяснилось, что он жив, у него прощупали крайне слабый пульс. Его доставили в реанимацию.

Заложников оказалось трое. Помимо 39-летнего начальника оперативного управления и 23-летнего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1, террористы захватили 31-летнего начальника оперативного отдела. Мужчина получил ножевое ранение при попытке противостоять захватчикам. Но он смог вырваться и заблокировать террористам доступ к оружейной комнате. Во время штурма заложники не пострадали.