Москва даст адекватный ответ, если США закроют российские визовые центры и лишат дипломатов налоговых привилегий

Москва даст адекватный ответ, если США закроют российские визовые центры и лишат дипломатов налоговых привилегий, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", - подчеркнула дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране. По его словам, американская сторона никак не объяснила свои действия.