22 Июня 2024
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Фото: скриншот видео ntv.ru

Бастрыкин заявил, что нацист, которому рукоплескали в Канаде, причастен к убийству не менее 500 граждан СССР

Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", - сказал глава ведомства.

Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.

Напомним, в сентябре разгорелся международный скандал после приглашения в канадский парламент сражавшегося на стороне фашистской германии украинского ветерана Ярослава Гунько. После выступления в парламенте Канады Владимира Зеленского спикер палаты общин Энтони Рота похвалил приглашенного на заседание ветерана Ярослава Гуньку, представив его как "борца за независимость Украины" во время Второй мировой войны. Позже оказалось, что Гунька служил в дивизии Ваффен СС, то есть был нацистом. Действия канадского парламента осудили представители общественных организаций и дипломаты разных стран, в том числе Израиля и Польши. В итоге Рота подал в отставку.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 98-летнему Гунько, проживающему в Канаде. Украинского националиста обвиняют в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД России объявило его в розыск.

Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

Теги: Гунько, нацист, СССР, Александр Бастрыкин


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