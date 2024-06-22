22 Июня 2024
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Фото: victory.rusarchives.ru

Генпрокурор России считает справедливым введение на законодательном уровне понятия "геноцид советского народа"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает справедливым введение на законодательном уровне понятия "геноцид советского народа" для преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили Накануне.RU, что ведомство принимало активное участие в подготовке соответствующего законопроекта.

Закон, увековечивающий память жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны был внесен в Госдуму 18 июня 2024 г.

В этом законопроекте впервые на законодательном уровне закрепляется понятие "геноцид советского народа", устанавливаются формы увековечения памяти его жертв, регламентируется порядок их захоронения (перезахоронения), а также обеспечения сохранности указанных захоронений или непогребенных останков.

"Нет задачи благороднее, чем сохранение и защита исторической памяти о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистской Германии и ее союзников. На достижение этой цели и направлена наша работа в рамках проекта "Без срока давности". На протяжении уже нескольких лет мы добиваемся того, чтобы действиям нацистского режима была дана однозначная юридическая оценка. Состоявшимися по нашей инициативе судебными решениями уже подтвержден системный и целенаправленный характер уничтожения нацистами мирного населения, проживавшего в нашем Отечестве. Теперь же злодеяния нацизма получат должное и справедливое законодательное закрепление именно как геноцид советского народа", – отметил Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

В этой связи организована масштабная работа в рамках гражданского судопроизводства по признанию преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР, военными преступлениями, преступлениями против человечности, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала, и геноцидом народов Советского Союза.

По искам прокуроров, подготовленным по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, на основании архивных документов и материалов уголовных дел судами Луганской Народной Республики, Ставропольского и Краснодарского краев, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областей, Санкт-Петербурга и Республики Крым таковыми признаны совершенные нацистами бесчеловечные и не оправданные военной необходимостью преступления, повлекшие многочисленные человеческие жертвы, разграбление и уничтожение имущества, угон населения в неволю.

В настоящее время решения приняты судами 19 субъектов Российской Федерации. С учетом особой важности вопросов работа продолжается.

Так, подготовка проектов аналогичных заявлений ведется в Донецкой Народной Республике, Республике Карелия, Запорожской, Липецкой, Тульской и Херсонской областях.

Теги: геноцид советского народа, без срока давности, генпрокуратура, Краснов


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